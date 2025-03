Le allieve di grafica dell’Asfol celebrano il mondo femminile

In occasione della Festa della donna, sabato, le allieve delle classi prima e seconda del corso di studi in grafica multimediale dell’istituto Asfol di Lodi, dedicano una mostra alla figura femminile in tutte le sue sfaccettature. Il loro corso rientra in uno dei poli del progetto TiLab, promosso da Fondazione Cariplo e Regione per spiegare che dietro il termine formazione professionale ci sono tante formule di apprendimento e attività diverse tra cui questo progetto espositivo, che consiste di immagini e parole offerte in visione al pubblico al Museo della stampa e stampa d’arte Andrea Schiavi di Lodi.

Al centro del progetto ci sono tre generazioni di donne. Le figure femminili del passato sono presentate attraverso un lavoro grafico e fotografico; le donne di oggi sono state individuate anche grazie alla collaborazione di Chiara Colombo e Luciana Quirico, che seguono il progetto di mentorship del Comune di Lodi; le donne del futuro sono una trentina di studentesse ritratte in formato cartoon.

La mostra è stata realizzata da una decina di allieve del corso di Asfol, coordinate dalle docenti Morgana Rancati e Monica Fossati. L’inaugurazione sarà sabato, alle 15.30. Domenica alle 16 poi un momento conviviale di lettura e testimonianze.