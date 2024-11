Lavori sulle strade provinciali nel Lodigiano: per quattro giorni cambia la viabilità

Lodi, 15 novembre 2024- Asfaltature e rifacimenti delle strade provinciali del Lodigiano, dal 18 novembre cambia temporaneamente la viabilità. Lo comunica la Provincia di Lodi, dando ai conducenti indicazioni pratiche per la percorrenza delle provinciali dei Comuni interessati dagli interventi. Per quattro giorni dal 18 novembre 2024, quindi, salvo avverse condizioni meteo, che cambierebbero le tempistiche, si svolgeranno i lavori di asfaltatura di due tratti della strada provinciale 23 a Borghetto Lodigiano. Saranno interessati i tratti dalla rotatoria di via Fossadolto alla rotatoria di Casoni, per una lunghezza di circa 1.400 metri e dalla Lavanderia Industriale Cipelli al cavalcavia dell’autostrada A1, per una lunghezza di circa 1.200 metri. Ma anche di un tratto di circa 1.100 metri della provinciale 186 bis (dalla rotatoria di intersezione con la provinciale 186 allo svincolo del Codognino, in territorio di Cornegliano Laudense). Le operazioni si svolgeranno in orario diurno, nella fascia 8.30-17, con regolazione del traffico a senso unico alternato. Prenderanno invece il via martedì 19 novembre i lavori di rifacimento del piano viabile di parte della carreggiata della provinciale 27 Castiglione d'Adda-Castelnuovo Bocca d'Adda, per un tratto di 4 chilometri, dal chilometro 19+400 al chilometro 23+400. L'intervento è finanziato all'interno del progetto per la realizzazione della tratta in Provincia di Lodi della ciclovia nazionale VenTo, che collega Venezia e Torino sviluppandosi lungo gli argini del fiume Po, con particolare riferimento al lotto San Rocco al Porto-Stagno Lombardo, che vede attualmente attivo un cantiere su aree di pertinenza della Sp27 tra il km 20+500 ed il km 21+600. I lavori di riasfaltatura comporteranno la sospensione della circolazione nella fascia oraria 8.30-16.30. I mezzi saranno deviati, con apposita segnaletica, nelle arterie limitrofe.