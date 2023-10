Lavori per proteggersi dai corsi d’acqua

Nel settembre 2017 il colatore Fossadazzo esondò in via Piave a San Fiorano, allagando alcune proprietà e le strade vicine: da allora furono effettuati alcuni lavori di difesa spondale ed oggi, con circa 250 mila euro finanziati dalla Regione, saranno programmati a breve (venerdì è stato approvato il progetto esecutivo) altri importanti lavori per impedire future tracimazioni. Uno dei primi interventi, prevede l’allargamento dell’alveo di 1.5 metri nel tratto compreso tra il Mulino ed il ponte di via Piave con la posa di una tubazione in cemento di dimensioni maggiori rispetto all’attuale. Inoltre verrà pianificata una protezione spondale nel tratto tra il ponte di via Calzolai e quello di viale Milano per evitare fenomeni erosivi. Manutenzione straordinaria in vista anche per il colatore Brembiolo a Fombio (sempre con 200 mila euro della Regione) per ridurre i rischi derivanti da eventuali alluvioni: venerdì si è tenuta la conferenza dei servizi in merito al progetto esecutivo.