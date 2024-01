Lavori fermi al polo fieristico. Pd all’attacco

Lavori al polo fieristico fermi, maxi posteggio inutilizzato e vasche per la raccolta dell’acqua piovana trasformatesi in un acquitrino con le sponde che stanno franando. L’opposizione fa le pulci all’amministrazione comunale sull questione del comparto di viale Medaglie d’Oro: ieri, infatti, il circolo codognese del Pd ha messo nero su bianco tutta una serie di criticità a due mesi dall’inaugurazione (parziale) di alcuni lavori dell’expo’. "Innanzitutto si può notare come il vastissimo e nuovissimo parcheggio sia praticamente inutilizzato, sia nelle ore diurne che notturne – hanno ribadito dalla sezione di via Carducci –. Così come da circa due mesi il cantiere fieristico è praticamente fermo. Inoltre la vista delle vasche di raccolta delle acque in via Medaglie d’Oro avrebbero dovuto agevolare il defluire dell’acqua piovana in eccesso ed invece si stanno trasformando in uno stagno. Infine, la terra posizionata su quelli che possiamo definire “argini“ sta franando su tutti i lati. Non è difficile immaginare come nel periodo estivo l’acqua stagnante possa diventare terreno fertile per colonie di zanzare. Forse qualcosa non ha funzionato? I soldi pubblici sono stati spesi bene? La fantomatica riqualificazione del quartiere San Biagio non è partita decisamente nel migliore dei modi". L’assessore Severino Giovannini ha ribadito che "le vasche non sono ancora collegate al sistema fognario. ma lo saranno presto mentre sulle sponde saranno messo delle reti per evitare scivolamenti della terra".

M.B.