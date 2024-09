L’auto si ribalta in autostrada. Tre giovani soccorsi nella notte

GUARDAMIGLIO (Lodi)

Auto fuoristrada in autostrada, feriti tre giovani. La rovinosa carambola, con tre feriti, è avvenuta intorno alle 5 di ieri mattina all’altezza di Guardamiglio, chilometro 51, lungo l’autostrada del Sole. L’elisoccorso, arrivato da Como, ha trasportato all’ospedale di Monza, in gravi condizioni, un ragazzo di 23 anni rimasto coinvolto nel rovinoso incidente con due amici coetanei. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia stradale, la loro auto, una utilitaria, viaggiava verso Milano, quando ha perso aderenza. Uscendo dalla carreggiata, il veicolo si è ribaltato più volte prima di arrestare la sua corsa. L’origine dello schianto è sconosciuto e al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sia per eseguire i rilievi di rito, che per gestire la viabilità.

Si sono infatti creati chilometri di coda al bivio tra Piacenza e il Basso Lodigiano nord e quindi l’entrata consigliata per andare verso Milano era il casello Basso Lodigiano. Invece provenendo da Bologna, l’uscita consigliata era Piacenza sud. Nella prima parte della mattinata, terminati i soccorsi, la situazione si è risolta e il traffico è tornato regolare. Il 118 è stato attivato a Piacenza e si è precipitato in posto per garantire il soccorso. C’erano l’automedica e due ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa, oltre ai pompieri. Ma vista la gravità della situazione, poco dopo è stato mandato anche l’elisoccorso, in arrivo da Como e che ha trasportato il 23enne più grave, per le cure, all’ospedale di Monza. Gli altri due ragazzi, invece, sono stati ricoverati a Piacenza. Nessuno dei tre, per fortuna, corre pericolo di vita.

Per consentire l’atterraggio in corsia, sono state bloccate circa mezz’ora entrambe le carreggiate, verso nord e verso sud. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli in transito. Prima di riprendere la circolazione stradale è stata ripulita la carreggiata.