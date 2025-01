L’assegno per i Rolex è falso. Denunciato il truffatore

Vende due rolex, ma incassa un assegno circolare fasullo e denuncia l’acquirente, nei guai 20enne di origine campana già noto alle forze dell’ordine. Un ragazzo italiano di 20 anni, conosciuto per precedenti reati simili, risponderà a piede libero per truffa. E’ stato identificato domenica, dopo una breve indagine, dalla squadra mobile della Questura di Lodi. La vittima del raggiro, un uomo di Sant’Angelo Lodigiano, aveva pubblicato su un sito di e-commerce un annuncio per la cessione di due Rolex, al prezzo di circa 20mila euro. Dopo brevi trattative con un individuo interessato all’acquisto e l’accordo sui tempi e modalità della vendita, i due avevano fissato un incontro presso la sede della banca del venditore.

L’acquirente si era presentato sul luogo dell’appuntamento con un assegno circolare che, al momento di essere incassato dal venditore, risultava essere falso. La vittima ha subito sporto la denuncia e i poliziotti della squadra mobile hanno iniziavato immediatamente le attività investigative che, grazie ad un’accurata visione delle riprese delle videocamere dell’istituto bancario e mediante un’approfondita analisi dei dati contenuti nel telefono del truffatore, hanno portato all’identificazione dell’autore della truffa.

P.A.