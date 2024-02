L’Arma Azzurra in Prefettura: "Cento soci in prima linea"

L’Associazione Arma Aeronautica di Zelo incontra il prefetto: "Gli abbiamo portato in dono il calendario e la spilla realizzati per il nostro centenario, presentando il nostro ruolo". I compiti fondamentali dell’Arma Azzurra riguardano sia la difesa dello spazio aereo sia il supporto alle popolazioni in difficoltà e altri servizi di assistenza relativi, ad esempio, al trasporto sanitario di malati gravi, traumatizzati o che necessitano di trapianto. La stretta di mano tra il sodalizio e le autorità è stata organizzata in occasione del centenario dell’Arma aeronautica militare. Il Direttivo della sezione zelasca dell’associazione, guidato dal presidente Santino Maffezzoni e accompagnato dal sindaco di Angelo Madonini, è stato accolto dal prefetto Enrico Roccatagliata.

"Abbiamo l’unica sezione lodigiana di questa associazione che è attiva e numerosa, con circa cento soci: effettivi, che hanno svolto il servizio militare, e aggregati, in quanto appassionati della storia e del servizio svolto all’Aeronautica – ricorda il sindaco Angelo Madonini – È stato un bel momento e ringraziamo quindi il prefetto". Orgoglioso, il presidente Maffezzoni rimarca: "La nostra storia è iniziata con il generale Augusto Dal Lago, che ha fondato la sezione di Paullo, da cui si è staccata quella i Zelo. Ricordiamo con particolare affetto il nostro padrino, il generale di brigata aerea Osvaldo Sammarco, e il primo presidente dell’associazione Raffaele Perrone, che ha coordinato i servizi di assistenza di volo degli aeroporti di Lombardia".

P.A.