L’ambiente richiede rispetto e dona emozioni. Stimola l’energia e aumenta autonomia e creatività

Le esperienze nell’ambiente esterno sono ricche di stimoli e sono esperienze autentiche .

La nostra scuola offre un programma doposcuola con la possibilità di apprendere, grazie al metodo hands-on, il ciclo vitale di alcune piante.

Stare all’aperto in modo ricorrente aumenta nei bambini la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi.

Durante le uscite didattiche presso le fattorie abbiamo osservato la meraviglia dei bambini davanti alla vista di una mucca "vera" che fino a quel momento avevano identificato solo come una figura bidimensionale su di un libro o in qualche immagine televisiva.

Erano stupiti di quanto fosse grande, del fatto che avesse un odore particolare e che fosse un essere vivente con una volontà propria e necessità di sussistenza simili alle nostre.

Un bagno nella natura ci rilassa e ci connette alla terra, alla vita e ci riporta a ritmi più lenti .

Questa modalità didattico-educativa permetterà agli adulti di domani di diventare cittadini consapevoli e responsabili proprio perchè avendo accumulato un bagaglio di esperienze dirette, i termini come ecologia, sviluppo sostenibile e ambiente, non saranno solo parole lette e studiate su di un libro ma avranno un collegamento multisensoriale nella loro memoria.