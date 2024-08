L’aggressione brutale. Tassista preso a martellate. Serata da incubo in città

Aggredisce a martellate un tassista a fine corsa. Gravissimo episodio di violenza, nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22, in via Tortini, nella zona del quartiere San Fereolo a Lodi: secondo quanto ricostruito, un 25enne di origini senegalesi ma nato in Italia, domiciliato a Sant’Angelo Lodigiano, ha richiesto il servizio di trasporto da San Donato Milanese a Lodi. E’ salito sull’auto, ha indicato il percorso al conducente, un 38enne albanese, e nulla faceva presagire che la situazione sarebbe degenerata da lì a poco.

Dopo una ventina di minuti, il tassista si è fermato al punto convenuto, ma al momento di pagare la corsa, circa 80 euro pattuiti ad inizio del viaggio, ne è nata una discussione, scaturita subito dopo in violenza brutale. Il 25enne, infatti, secondo quanto appreso, ha preso in mano un martello ed ha colpito alla testa il 38enne il quale è riuscito fortunatamente a sfuggire, almeno in parte, ai colpi più devastanti. La vittima è stata in grado di precipitarsi fuori dall’abitacolo del mezzo, ad allontanarsi dal luogo dell’aggressione e, nel contempo, ad allertare il 112. Una volante della Polizia di Stato era nelle vicinanze mentre stava effettuando il controllo della zona ed è riuscita a giungere sul posto pochi istanti dopo.

Il giovane aggressore è stato individuato mentre si stava nascondendo e la telecamera all’interno del taxi ha ripreso tutto. Il tassista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore con successiva prognosi di quindici giorni. Per il 25enne sono scattate le manette in flagranza di reato con l’accusa di lesioni aggravate. Nella tarda mattinata di ieri si è tenuto il processo per direttissima: attenderà il verdetto ai domiciliari.