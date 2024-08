La voragine da riparare. Provinciale collassata. Cantiere pronto a partire

Per gli enormi disagi causati dal traffico interrotto sulla provinciale 412 tra Valera Fratta e Torrevecchia Pia è stato "avviato con urgenza un piano per la ricostruzione perchè l’obiettivo primario è quello di salvare circolazione stradale, raccolti e trasporti scolastici". La Provincia di Pavia, in collaborazione con la Provincia di Lodi e i Comuni del comprensorio, ha avviato un intervento di somma urgenza per il rifacimento di circa 200 metri quadrati dell’attraversamento stradale lungo il Cavo Marocco, sulla S.P. 412, nel comune di Torrevecchia Pia, collassati il 27 luglio.

Un grave disagio per i lodigiani e i pavesi, dato che si tratta di una delle principali arterie stradali di interesse provinciale. Si è interrotto anche il normale deflusso delle acque, mettendo a rischio oltre 1500 ettari di coltivazioni agricole e 500 imprese agricole alle prese con la delicata stagione irrigua. La Provincia di Pavia e il presidente Giovanni Palli, quindi, " in ragione dell’estrema complessità dell’ attraversamento stradale su una delle 20 arterie provinciali più transitate della Lombardia, dove in tempi ordinari transitano oltre 20mila veicoli al giorno, ha adottato un provvedimento urgente e straordinario- spiegano in una nota- Un piano che miri a ridurre al minimo i tempi e semplificando al massimo le procedure, per contenere i numerosi disagi".

La strada è stata chiusa, con una ordinanza e apposita segnaletica, 24 ore al giorno, al chilometro 17+310, nel Comune di Torrevecchia Pia. Percorsi alternativi sono stati individuati per entrambi i sensi di marcia, tra cui la SP 2 "Pavia-Melegnano" e la SP ex SS 235 "di Orzinuovi".

La ditta incaricata dei lavori è la Società I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradale srl. Il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio spiega: "Il confronto ha consentito di approntare una collaborazione e le valutazioni si estenderanno anche alla revisione dei servizi di trasporto pubblico, d’intesa con l’Agenzia di Bacino, sia in questa prima fase sia in previsione della riapertura delle scuole".