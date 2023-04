La sanità alle donne Da Codogno e Lodi nuove forze in Regione

di Paola Arensi

La sanità e il settore sociosanitario, in Regione, parlano lodigiano. La codognese Patrizia Baffi, in forza a Fratelli d’Italia, è stata eletta presidente della Commissione sanità della Lombardia. La consigliera regionale, grata per i voti e l’opportunità ricevuta "nel delicato periodo storico", garantisce: "Eserciterò la funzione di presidente nel massimo rispetto delle prerogative di ogni membro della Commissione e sono convinta che da parte di tutti non mancheranno lo spirito collaborativo e la volontà di dare un importante contributo. Sarà fondamentale avere una costante interlocuzione con l’assessore al Welfare, che potrà contare sull’impegno qualificato e puntuale della Commissione, alla quale ci aspettiamo saprà dare il giusto ascolto, riconoscendone il legittimo valore".

Poi la sottolineatura: "Abbiamo una grande responsabilità verso tutti i cittadini della nostra regione e in particolare verso coloro che vivono condizioni di fragilità e debolezza. È a loro che dobbiamo innanzitutto ascolto e risposte: sono convinta che sapremo ascoltare il territorio, le persone e i soggetti attivi a ogni titolo in questi settori, la cui importanza è di livello primario nella nostra società".

E ancora: "Sarò attenta a tutelare la qualità dei lavori della Commissione da ritardi o dilazioni nel momento in cui deriveranno da ragioni di parte incompatibili con gli obiettivi che dovremo raggiungere. Mi auguro che il rispetto e la lealtà istituzionali caratterizzino la vita di questa Commissione nell’interesse di tutti".

Intanto la lodigiana Roberta Vallacchi (Pd), a sua volta neo eletta consigliere regionale, inizia il percorso nella nuova IX Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia: "I due aspetti, sanitario e sociosanitario, sono strettamente connessi – spiega – La proposta del Pd era infatti di non dividere i temi in due distinte commissioni, per cui sarò in continuo collegamento con la Commissione Sanità. Sanità e sociosanitario presentano molti problemi nel nostro territorio: liste d’attesa molto lunghe, impoverimento degli ospedali, nessuna chiarezza sulla visione territoriale. Per l’ambito sociosanitario, a causa delle scelte della Regione, mancano la programmazione a livello territoriale e la prevenzione".