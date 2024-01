La Polizia locale ridotta all’osso: "Un anno vissuto in trincea. Ma i risultati non sono mancati"

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Il 2023 per il Comando di Polizia locale è stato vissuto in trincea con personale ridotto all’osso – solo otto agenti in città più due nella convenzionata Somaglia – ma l’attività non si è mai fermata: anzi il report di fine anno, presentato dal sindaco Elia Delmiglio e dal comandante Laura Chiesa, è ricco di risultati.

"Durante l’anno ci siamo trovati a gestire una situazione sicuramente difficile con tre agenti che, a cavallo dell’estate, hanno scelto un’altra strada – spiega Delmiglio – A ottobre abbiamo assunto un nuovo agente e un altro arriverà in organico in questi giorni. Ora punteremo alla graduatoria regionale per attingere a un nuovo nome, ma non ci fermiano: per l’anno in corso vogliamo aumentare l’organico di due ulteriori unità". Nel 2023 le contravvenzioni sono state in totale 2.312, in sensibile aumento rispetto all’anno precedente nonostante la carenza di vigili: 921 multe per sosta irregolare, 73 per occupazione di stalli per disabili; 17 a conducenti di monopattini con quattro sequestri del mezzo. La città è stata poi scossa la sera di Natale da una maxi rissa di giovani in centro storico. E l’Amministrazione non vuole fare passi indietro sul pattugliamento serale.

"Fino a mezzanotte e venti la pattuglia c’è e nel 2023 sono stati messi in campo 93 servizi nonostante la penuria di personale – spiega Delmiglio – Per ora ci siamo di sera solo nei weekend ma contiamo di allargare la copertura quando l’organico sarà rimpolpato". Contro l’abusivismo nelle case abbandonate si svolge una volta al mese un servizio interforze; poi ci sono i 566 controlli delle residenze e 352 dell’ospitalità. Infine i ghisa sono impegnati nei controlli antitaccheggio al mercato.