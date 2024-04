La Milano-Sanremo è passata da Corteolona e Genzone. Noi siamo andati tutti insieme a vederla dal vivo

A metà marzo si è svolta la "Milano-Sanremo", una corsa ciclistica nata nel 1907 ideata da un gruppo di sanremesi appassionati. Nella prima edizione si sono presentati solo 65 iscritti su 33, poiché il percorso era molto pericoloso.Quest’anno i ciclisti sono partiti da Pavia e hanno percorso 288 km, fino ad arrivare a Poggio di Sanremo, in Liguria. Corteolona e Genzone era sul percorso e dalle 10 del mattino sono iniziate a passare tantissime moto e macchine di diverse nazioni, come ad esempio Bulgaria, Svizzera, Norvegia, Francia, Germania e Austria. Il primo classificato è stato Jasper Philipsen in 6 ore e 14 minuti. I ciclisti sono passati alle ore 10.30 davanti alla piazza G. Verdi, noi siamo andati sul campo per poter assistere al loro passaggio ed è stato davvero molto emozionante!

Sul percorso c’era anche San Zenone al Po, dove nel 1919 è nato Gianni Brera, morto a Codogno sabato 19 dicembre del 1992 a 73 anni, a causa di un incidente automobilistico. Aveva iniziato come giornalista sportivo e poi diventò direttore della Gazzetta dello Spor e fu una grande firma de “Il Giorno“. A San Zenone è sempre stato presente, nonostante abbia girato tutto il mondo. Inoltre, vive un artista, Vittorio Francalanza, che ha disegnato alcuni striscioni per la Milano-Sanremo, con un ritratto di Gianni Brera.