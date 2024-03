La mappatura del territorio. A Cornovecchio i residenti più anziani

La Bassa Lodigiana sempre più anziana e spopolata. Cornovecchio è infatti il comune lodigiano con l’età media più alta tra gli anziani, mentre Caselle Landi è il paese con più nuclei composti da persone over 65 che vivono sole. Inoltre, in ben diciotto comuni della provincia non esistono associazioni o servizi con attività rivolte alla popolazione anziana. Solo alcuni dei dati emersi dalla rilevazione sul territorio lodigiano che sta realizzando l’equipe del progetto S.I.L.V.E.R. (Servizi Innovativi e Leggeri per Valorizzare Età e Relazioni), promosso dal gennaio scorso da una rete a cui hanno aderito una miriade di enti, tra cui Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi come capofila, Comune di Lodi, Unitre, Fondazione Santa Chiara. L’obiettivo dell’analisi è raggiungere in tre anni 500 anziani per aiutarli a vivere a casa propria, in autonomia ma con l’aiuto della rete di comunità che è stata costruita e grazie ai servizi sociosanitari del territorio. D’altronde i numeri della Provincia di Lodi sono inequivocabili: sul territorio abitano 50 mila e 320 cittadini ultra 65enni di cui oltre 19mila vivono in condizioni di solitudine mentre gl over 80 anni sono 15.280 di cui 9.474 vivono da soli. Per poter agire in maniera concreta, occorreva in primis effettuare una mappatura del bisogno nel territorio, i cui dettagli sono stati presentati ufficialmente per la prima volta ieri durante la giornata di formazione rivolta agli operatori sociali del territorio. L’incontro, dal titolo “Buen Vivir, Prospettive, Servizi e Opportunità delle persone anziane e dei loro familiari“, si è svolto nella Sala della Musica della Fondazione Cosway a Lodi ed è stato promosso dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi.

Il progetto Silver, quando si avrà in mano tutta la mappa del bisogno, riuscirà ad andare incontro alle esigenze degli ultra 65enni e delle loro famiglie sia erogando servizi domiciliari leggeri come il disbrigo di faccende domestiche, la consegna dei pasti, l’accompagnamento nella spesa, l’attività di socializzazione a domicilio e il supporto nella prenotazione di visite, ma anche con attività di cura della persona, attraverso il supporto assistenziale e la cura dell’ambiente domestico.