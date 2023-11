La maglietta di Vialli rubata ritrovata per terra in un parco

LIVRASCO (Cremona)

Era stata rubata giovedì dalla trattoria Da Franca e Luciano di Livrasco e ieri mattina è stata rinvenuta a Cremona, nel parco del Vecchio Passeggio e restituita al proprietario che ha subito contattato i carabinieri, informandoli dell’avvenuto ritrovamento della divisa della Juventus, autografata e regalata alla trattoria da Vialli in persona.

"Me l’ha portata un mio conoscente ieri mattina intorno alle 10 – dice Luciano Venturini – che mi ha detto di aver trovato la maglia di Vialli sotto un albero, nel parco di Cremona". La maglia era in buone condizioni. "Non sembra che sia stata abbandonata subito dopo il furto, avvenuto giovedì sera, né che abbia passato la notte sotto l’albero. Non è né umida né sporca". Venturini ritirerà la denuncia: "Ho riavuto la maglia e la storia per me finisce qui. L’ho già riappesa al suo posto. Siamo contenti di aver potuto rimetterla tra le altre". La vicenda è stata diffusa dal proprietario della trattoria, che ha avvisato di essere stato contattato da un conoscente che aveva ritrovato la maglia abbandonata a terra. Questa persona ha subito contattato Luciano Venturini, che ha aspettato la maglia nella sua trattoria e poi l’ha ricollocata dove stava in precedenza, insieme alle tante altre maglie di calcio.

Pier Giorgio Ruggeri