La Grande guerra raccontata agli studenti delle superiori

La Prima guerra mondiale raccontata agli studenti. Ieri mattina all’auditorium Zalli, nella sede della Banca popolare di Lodi, la Prefettura ha promosso un incontro in vista del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate di oggi. Il tema esposto ai giovani delle scuole superiori è stato “La Grande Guerra degli Italiani, la Patria, il sentimento nazionale”. Erano presenti le massime autorità del territorio, a partire dal sindaco di Lodi Andrea Furegato e dal prefetto Enrico Roccatagliata. Sono intervenuti il giornalista Ferruccio Pallavera e la professoressa Alice Vergaghi, referente provinciale per la didattica delle scuole. Quest’ultima ha tracciato una panoramica su cosa è stata la Grande guerra, come prima guerra di nazionalismi, di una società di massa, di industria e di mondializzazione, sottolineando quanto fu "un’inutile strage", come la definì Benedetto XV.

Il cuore dell’incontro sono stati gli interventi del prefetto Roccatagliata e di Pallavera che, alternandosi, hanno raccontato cosa fu la Grande guerra per l’Italia del tempo. Pallavera, in particolare, si è concentrato su come Lodi visse gli anni dal 1915 al 1918. A Lodi i festeggiamenti per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate continuano oggi alle 9.30 in piazza della Vittoria (lato piazza Broletto) per poi proseguire in corteo per piazza Medaglie d’Oro per rendere onore ai Caduti lodigiani. Alle 10 al Santuario Santa Maria delle Grazie sarà celebrata una messa solenne. A seguire cerimonia in piazza Zaninelli con l’alzabandiera, la deposizione delle corone e i discorsi delle Autorità.

Luca Pacchiarini