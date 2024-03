La gioia di incontrare un’autrice di fumetti che ha collaborato con la Walt Disney

Abbiamo incontrato una fumettista professionista, ValentinaCapellino e le abbiamo rivolto alcune domande per capire i segreti del suo lavoro, le difficoltà, le prospettive.

Come si può creare un fumetto?

"Si può creare seguendo questi passaggi: anzitutto bisogna sapere da dove partire, e mi riferisco all’idea iniziale e alla scelta delle parti più importanti. In secondo luogo, è importante la sceneggiatura, cioè bisogna pensare alla sequenza di scene, ai personaggi, al tempo, al luogo e allo stile. Quindi si passa alla documentazione, che prevede studio e reference. A questo punto, si è pronti per lo storyboard, quello che si intende per un disegno abbozzato. Seguono il disegno e l’inchiostratura (il momento in cui si rifinisce a matita e poi a penna) e, infine, la colorazione".

I passaggi precedentemente citati si possono mischiare?

"Non tutti, ma alcuni, come i due finali, colorazione e inchiostratura, sì".

E’ il primo fumetto che disegni?

"No. Ne ho fatti tanti. In passato ho anche collaborato con la Disney alla realizzazione di un cartone".

Ti piaceva disegnare fin da piccola?

"All’età di 14 anni sapevo già disegnare molto bene, e ho continuato a farlo fino ad ora".