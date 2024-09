La formazione professionale in sei poli

Novità per i CFP proprio all’inizio del nuovo anno scolastico. Il progetto TiLab ha ripensato l’offerta di formazione professionale nel Lodigiano coinvolgendo gli istituti partner, così da aiutare i giovani a comprendere il percorso più adatto, venendo incontro alle esigenze dei giovanissimi e delle loro famiglie. Ora il mondo della formazione professionale è stato riorganizzato in sei poli, puntando a valorizzare il settore dei CFP attraverso la sintesi tra teoria e pratica, con la contaminazione tra mondo della formazione e mondo produttivo, orientando al meglio i ragazzi e le loro famiglie. Il primo dei sei è il polo amministrativo e disegno, che propone corsi presso il CFP San Giuseppe Canossa, nei quali si insegnano abilità gestionali e tecniche amministrative. Vi è il Cad. polo benessere, con corsi promossi da CFP Calam e CFP Clerici. Gli indirizzi in questo caso si occupano dell’immagine delle persone. Il polo elettrico e meccanico offre corsi organizzati al CFP Clerici, all’IeFP dell’IIS Volta e all’ IeFP dell’IIS Codogno, si tratta di percorsi adatti a chi è interessato a collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di impianti e sistemi. Il polo grafico e informatico è attivo presso il CFP Asfol e il CFP Calam, proponendo due corsi: uno di grafica e uno dedicato al mondo dell’informatica e ai suoi segreti – anche tecnici – che possono essere applicati in contesti creativi e amministrativi. Si tengono corsi avviati al CFP San Giuseppe Canossa e al CFP Asfol per preparare operatori che siano in grado di gestire tutti i processi operativi legati alla movimentazione in entrata e in uscita delle merci. Il polo ristorazione e produzione alimentari si sviluppa in corsi al CFP Clerici, al CFP Calam e all’IeFP dell’IIS di Codogno, che preparano cuochi, pasticceri, panificatori, esperti del ciclo produttivo di prodotti alimentari e di trasformazione agroalimentare, ma che si rivolgono anche agli appassionati del cibo.

Luca Pacchiarini