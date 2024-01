La discoteca ex Majorca torna rifugio per senzatetto

È di nuovo allarme senzatetto all’interno dell’ex dancing Majorca a Codogno, in attesa della sua riqualificazione in un complesso commerciale. A cinque anni esatti dall’omicidio di un clochard, avvenuto proprio all’interno della struttura abbandonata e fatiscente di viale Marconi, ieri, attorno alle 13, i vigili del fuoco e la Polizia Locale, chiamati per un principio d’incendio, hanno scoperto che la vecchia discoteca si è trasformata di nuovo in un rifugio di fortuna. Qualcuno di passaggio ha notato del fumo fuoriuscire da una finestra al primo piano nei pressi dell’ingresso dello stabile ed ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri di Casalpusterlengo e Lodi i quali sono entrati riuscendo a capire da dove provenisse il fumo. Si trattava di un piccolo principio d’incendio di un cumulo di rifiuti, probabilmente acceso per riscaldarsi. Nessuna presenza però all’interno: il clochard era già sparito. Sono stati trovati un materasso, alcuni indumenti, resti di generi alimentari, pentolame. Solo il giorno prima, a Casalpusterlengo, attorno alle 18.30, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Amendola, nella zona produttiva, sempre un principio d’incendio causato da un senzatetto che voleva prepararsi qualcosa da mangiare.

M.B.