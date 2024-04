La celebrazione dell’Iftar. Tavoli e sedie in piazza. I musulmani offrono la cena

Primo “Iftar“ comunitario oggi in piazzale Matteotti. Dalle 19.30 si potrà partecipare liberamente e mangiare cibo etnico per una iniziativa promossa dalla comunità islamica locale. Si tratta di una cena collettiva gratuita che vuole celebrare l’imminente fine del Ramadan (che cadrà il 10 aprile). La regia organizativa è di diverse associazioni musulmane della città, come l’Unione Musulmani Lodigiani, Al-Safa, il Centro culturale islamico, Il Cedro e Al Rhama. In tutto sono stati coinvolti circa 50 volontari, tra anziani e più giovani, che hanno contribuito cucinando piatti tipici (di diverse nazionalità) e aiuteranno nell’allestimento della piazza.

"Abbiamo preparato per circa mille persone – ha spiegato ieri Abdelrahman el Said, presidente dell’Unione Musulmani –. Daremo cibo e ci saranno tavoli e gazebo in piazza. Alle 19 c’è la rottura del digiuno, faremo un momento di preghiera (di circa 5 minuti) e poi inizieremo a mangiare. Sarà un’occasione di festa e incontro per tutti, non solo per chi è musulmano, tutto in un clima di calore e accoglienza, magari conoscenza reciproca e scambio culturale. Abbiamo anche invitato tutti i partiti politici, le figure istituzionali e le autorità. Negli anni scorsi ci sono già stati altri Iftar a Lodi, ma chiusi, magari tra le singole associazioni in loro spazi". Per la vera e propria fine del Ramadan ci sarà invece un altro evento, dalle 8 alle 11 del 10 aprile nel palazzetto dello sport, in cui si faranno preghiere e si potrà stare in un ambiente di scambio e calma, con banchetti per i bambini e luoghi di riflessioni per gli adulti. Sempre qui verranno raccolte donazioni, che secondo le leggi musulmane sono tipiche del Ramadan e vanno in base alla grandezza del nucleo famigliare e dei possedimenti del donatore. Luca Pacchiarini