Investito da acqua ossigenata Resta ustionato un operaio

Operaio ustionato da acqua ossigenata concentrata, scattano i soccorsi. Nel sostituire un fusto di detergente di acqua ossigenata concentrata, l’uomo si sarebbe rovesciato sulle braccia e su una gamba il pericoloso liquido, fino a provocarsi ustioni. È quanto è stato ricostruito, dopo aver eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze sul posto, dai carabinieri della compagnia di Lodi, sezione radiomobile e dai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di infortuni sul lavoro.

L’intervento è scattato a Ossago Lodigiano e la macchina dei soccorsi si è attivata alle 8.40 per l’allarme dato dalla ditta Stella Bianca di Ossago Lodigiano, che si trova nella via Privata Santa Rosa. L’azienda produce formaggi freschi da latte. L’infortunato è il 38enne A.W., nato in Pakistan e residente a San Martino in Strada che, secondo quanto ricostruito dalle autorità competenti, durante l’attività lavorativa, nel sostituire un fusto di detergente, cioè acqua ossigenata concentrata, si sarebbe versato addosso per errore, sulle braccia e su una gamba, il pericoloso liquido. Questo gli ha purtroppo provocato ustioni. L’uomo, come ricostruito dai carabinieri, lavora per la società G.T. Service S.r.l., che si occupa della pulizia dei macchinari dell’azienda Stella Bianca. Il soccorso sanitario è stato attivato immediatamente dai presenti e l’ustionato è stato raggiunto dall’automedica e da un’ambulanza della Croce azzurra, per poi essere accompagnato all’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo. Fortunatamente non corre pericolo di vita.

P.A.