Invasione di mezzi pesanti . Progetto per mitigare il traffico

Un pacchetto di interventi per mitigare il trafficatissimo tracciato della provinciale 234, tra Casalpusterlengo e Orio Litta, intasato da auto e soprattutto mezzi pesanti a causa della presenza di numerosi siti di logistica. Alcuni giorni fa, la Provincia di Lodi ha affidato ad un progettista la redazione del piano, in un quadro di interventi sull’asta viabilistica Casalpusterlengo, Livraga e Orio Litta, che, ad intervento ultimato, prevederà la realizzazione di un collegamento ciclabile, il superamento del passaggio a livello ferroviario in località “Due Leoni“, alle porte di Ospedaletto Lodigiano, la messa in sicurezza degli attraversamenti in frazione Mirabello di Senna Lodigiana (comprensiva di illuminazione del tratto di ciclabile di collegamento con la frazione) e la posa di barriere fonoassorbenti lungo il tracciato della sp234, in territorio di Orio Litta. Gli interventi erano già stati concordati al tavolo, tenutosi nei mesi scorsi, tra Provincia e Comuni nel contesto della concertazione relativa a tre interventi di rilevanza sovracomunale e cioè l’ampliamento della ditta Flextronics, il piano di lottizzazione “PL2“ da destinare a logistica a Ospedaletto e l’- Ambito di Trasformazione produttivo “PL3“ a Ospedaletto (ampliamento del macello, secondo la proposta di Inalca). Gli interventi di natura viabilistica quindi sono a titolo compensativo con risorse che è stato deciso di utilizzare, appunto, per migliorare l’asse della sp 234 e renderla maggiormente fruibile anche per la mobilità dolce. Secondo le intese, alla Provincia compete l’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica , i cui risultati dovranno poi essere valutati dal tavolo dell’Ambito di Concertazione, per fare le scelte finali, eventualmente anche procedendo per lotti. Mario Borra