Condotta idrica da spostare: 70 famiglie senz'acqua per una mattina

Lodi – Condotta idrica da spostare per agevolare i lavori di contenimento del fiume Adda, settanta famiglie senz’acqua per una mattina.

L’intervento

Società acqua lodigiana, gestore del servizio idrico in provincia di Lodi, avverte dei disagi: “L’erogazione di acqua verrà temporaneamente sospesa, nella giornata di lunedì 3 aprile, dalle ore 8.30 fino alla fine dei lavori, previsti intorno alle ore 13, a Lodi, nella frazione Fontana, nelle vie Gera d’Adda e del Contarico, nelle cascine Erbagno, Incantonata e Spolveriera”.

È stato spiegato che “la sospensione programmata della fornitura si rende necessaria in quanto dovrà essere spostata una condotta idrica. Operazione prevista per consentire così ad Aipo Agenzia interregionale per il fiume Po di realizzare i previsti lavori di contenimento dei livelli del fiume Adda in sponda sinistra”.

Le utenze

L’azienda ha anche annunciato il numero delle utenze che subiranno disagi. “Dalla sospensione saranno coinvolte circa 70 utenze del servizio idrico. Una volta terminati i lavori e ripristinata la normale erogazione, in presenza di acqua torbida, gli utenti sono invitati a lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per allontanare eventuali impurità residue” concludono da Sal, scusandosi anticipatamente per i possibili disagi arrecati.

Il numero verde del Pronto Intervento è 800 017144 e sarà a disposizione per ogni informazione aggiuntiva.