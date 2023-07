Infortunio sul lavoro Getto d’olio bollente Operaio resta ustionato

di Pier Giorgio Ruggeri

Serio infortunio per un operaio di 46 anni cremonese, trasportato in eliambulanza nel centro grandi ustionati di Parma. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina intorno alle 10 nella ditta Green Oleo (uno dei principali produttori oleochimici in Europa e che offre un’ampia gamma di acidi grassi e glicerine) di via Bergamo. A quell’ora un operaio stava pulendo un macchinario. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats Valpadana, a un certo punto un getto d’olio bollente è inaspettatamente uscito da un tubo e ha colpito alle braccia e alla schiena il dipendente, provocandogli delle ustioni. Subito soccorso dai colleghi di lavoro, sul posto sono stati fatti intervenire l’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde di Cremona. Il medico che ha controllato lo stato delle ustioni, viste le condizioni dell’operaio ha fatto decollare un’eliambulanza dall’ospedale di Verona. Il ferito è stato affidato al personale dell’elisoccorso che lo ha trasportato a Parma, dove è stato poi ricoverato al centro grandi ustionati. Il 46enne è stato visitato e inviato in reparto in codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti anche se le ustioni necessitano di attenzione. I carabinieri e i tecnici dell’Ats hanno aperto un’inchiesta per verificare se le norme di sicurezza siano state osservate correttamente.

Solo ventiquattro ore prima, in Lomellina, erano rimasti ustionati altri due operai. In questo caso l’incidente sul lavoro era avvenuto nello stabilimento Curtiriso di via Stazione 113. I due addetti stavano effettuando un intervento ad una caldaia quando all’improvviso dall’impianto è uscita una fiammata che li ha investiti in pieno. Feriti in modo grave sono rimasti un 56enne residente a Breme e un 50enne residente a Mede. Sono stati centrati in pieno: sino dall’arrivo del personale medico del 118 e di una ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro è apparso chiaro che le condizioni più preoccupanti fossero del 50enne che aveva riportato delle ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e ad entrambe le braccia. Proprio in considerazione del suo quadro clinico i sanitari ne hanno risposto il trasferimento, con l’elisoccorso arrivato da Bergamo, al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. Meno serie le condizioni del 56enne, che ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, alla schiena e ad un braccio ed è stato ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia.