Infortunio in Ditta Prysmian Group, operaio trasportato in Ospedale Maggiore di Lodi Un operaio di 50 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro a Merlino. I carabinieri indagano per stabilire eventuali responsabilità. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma non corre pericolo di vita.