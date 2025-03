Incursione in una casa. Ambienti a soqquadro

Colpo tentato in abitazione nel comparto residenziale di Somaglia, al di là della provinciale che taglia in due il paese: domenica sera, il proprietario della villetta in via Puccini, rincasando, si è accorto della sgradita sorpresa punto aprendo la porta. Infatti si è purtroppo reso conto in maniera inequivocabile che i ladri avevano fatto “visita“, mettendo a soqquadro ogni cosa e aprendo armadi e cassetti alla ricerca di oggetti preziosi.

I malviventi erano riusciti ad entrare nei locali forzando una finestra. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri per il sopralluogo. Solo qualche giorno prima, un altro blitz era avvenuto sempre a Somaglia, ma in via Autostrada del Sole con la banda scappata a mani vuote.

Sempre nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno trafugato una delle due targhe da una Volkswagen Up, parcheggiata in una via di Senna Lodigiana. Probabilmente i malviventi si servono della placca alfanumerica per apporla su un’altra vettura da utilizzare per compiere furti in zona.