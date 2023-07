Incidente stradale con l’autobus a Casaletto: motociclista in codice rosso

Casaletto Lodigiano, 25 luglio 2023 – Grave incidente stradale alla frazione Mairano di Casaletto. Oggi, poco dopo le ore 13, in via Giovanni Pascoli si è verificato uno scontro tra moto e autobus a bordo del quale si trovavano 5 passeggeri, oltre al conducente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 64 anni trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Matteo di Pavia: ha riportato un trauma cranico, al torace e alla schiena. Le persone presenti sul mezzo pubblico, invece, tra cui due minori di 1 e di 5 anni, sono stati valutati sul posto dal personale sanitario intervenuto con automedica e ambulanza, ma nessuno è stato ospedalizzato. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.