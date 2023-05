Incidente a San Rocco al Porto: chiusa e poi riaperta la via Emilia

San Rocco al Porto (Lodi) – La Strada statale 9 via Emilia è stata temporaneamente chiusa al traffico a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due auto. La viabilità è stata deviata in loco sulla rete limitrofa prima della riapertura della via Emilia poco dopo le 9.30.

Sul posto la squadra Anas, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico la Statale in tempi brevi. I conducenti delle due auto, due uomini di 29 e 36 anni, non hanno riportato conseguenze gravi. Uno è stato accompagnato in ospedale in ambulanza in codice verde, l’altro ha rifiutato il ricovero.