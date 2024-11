Camminano al buio lungo la provinciale 234 e vengono travolti da un’auto: due feriti

Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 8 novembre 2024 – Investiti da un'auto mentre camminavano sul ciglio stradale: due stranieri di 38 e 40 anni questa sera, intorno alle 18, mentre stavano percorrendo la provinciale 234 in un tratto completamente buio e senza pista ciclabile sono stati travolti da un'auto, il cui conducente, che comunque andava piano, non è riuscito a frenare in tempo.

Uno dei due era a piedi mentre l'amico era anch'egli a piedi con la bici a mano. Non è stato possibile capire se avesse acceso le luci della bicicletta, ma in quel tratto, tra Somaglia ed Ospedaletto, zeppo di logistiche e grosse aziende, transitano ogni giorni centinaia di persone, perlopiù stranieri che con monopattini e in bicicletta raggiungono il posto di lavoro. Il tratto, una manciata di chilometri, è pericolosissimo soprattutto quando cala il buio. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, uno dei quali al Policlinico San Matteo di Pavia.