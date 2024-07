Guardamiglio, carambola fra tre auto sulla via Emilia: sei feriti

Guardamiglio (Lodi), 30 luglio 2024 – Scontro tra tre auto, tra i sei feriti ci sono anche due minorenni. Nel pomeriggio di martedì 30 luglio 2024 si è verificato un rovinoso incidente, che ha coinvolto tre autovetture, nel comune di Guardamiglio.

I mezzi viaggiavano sulla via Emilia, strada statale 9, quando, secondo una prima ricostruzione della dinamica, due auto si sono scontrate frontalmente tra loro ed è seguito un tamponamento con il terzo veicolo. Una delle vetture è finita anche contro un palo e i danni, per tutti, sono stati importanti. A bordo viaggiavano sei persone che, per fortuna, non hanno riportato traumi gravi. Tra loro c’erano anche due minorenni.

L’incidente ha coinvolto, infattu, un bambino di 9 anni, una ragazzina di 13, una 19enne, una donna di 35 anni, un’altra di 36 e due uomini di 39 e 40 anni. Sono stati soccorsi dall’automedica di Casalpusterlengo, da un’ambulanza in arrivo dal Piacentino e da un’altra della Croce casalese.

Le vetture e la scena sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti, con una autopompa, dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo.

L’incidente, per via della necessità di intervenire da parte delle squadre di emergenza e l’ingombro della carreggiata, su cui, di traverso, sono rimaste le automobili incidentate, ha provocato il momentaneo blocco della circolazione.

Il traffico è stato poi gestito dai carabinieri della compagnia di Codogno, impegnati anche nei rilievi, per accertare dinamica e responsabilità.