Due fratelli si schiantano al volante di due auto diverse: ferita la passeggera

Lodi, 27 ottobre 2024 – Schianto tra due auto, tre coinvolti e trauma grave per una giovane rimasta intrappolata nelle lamiere. Rovinoso incidente, alle 18.20 del 26 ottobre 2024, a Lodi, in Strada Vecchia Cremonese, vicino a al cantiere della scuola Einaudi. La richiesta di aiuto alle squadre di emergenza è arrivata per l'impatto tra le due autovetture, una Skoda e una BMW. Lo scontro

è stato violentissimo e alla fine le due macchine, i cui detriti sono schizzati ovunque, si sono fermate vicine. E appunto, una delle persone a bordo di uno dei mezzi è rimasta incastrata. A liberarla hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con una autopompa. A seguire il 115 ha messo in sicurezza strada e vetture. Intanto la polizia locale ha gestito la viabilità, finita nel caos ed eseguito i rilievi di rito per ricostruire l'accaduto. Il 118, per soccorrere i coinvolti, ha fatto intervenire l’elisoccorso in partenza da Milano, l’automedica e due ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce bianca. Due dei coinvolti sono fratelli che guidavano auto differenti. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza, di 21 anni, viaggiava sul sedile passeggero della Skoda e risiede a Massalengo. È rimasta incastrata con una gamba ed è stata liberata dai vigili del fuoco e portata in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

Era cosciente. Dei due fratelli conducenti, un ragazzo di 23 anni ha accusato trauma al costato, ma lui e l'altro hanno rifiutato il ricovero.

Per consentire i soccorsi, la strada è rimasta chiusa fino allle 20 circa. Paola Arensi