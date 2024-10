Travolto e ucciso da un treno a Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni (Milano) – Travolto da un treno di passaggio, forse mentre stava attraversando a piedi i binari. Non ha avuto scampo un uomo travolto da un convoglio della linea Milano-Chiasso nella tarda serata di sabato 26 ottobre. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 all’altezza della stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese.

La dinamica, ancora da chiarire così come l’identità della vittima (che dovrebbe avere una quarantina d’anni), è al vaglio degli agenti della Polfer, intervenuti per le indagini, mentre in stazione si precipitavano anche un’ambulanza e un’automedica. Sembra però che ci siano dei testimoni della tragedia, non è chiaro se si tratti di persone che erano in compagnia della vittima.

Il dramma si è consumato a solo un paio di giorni di distanza da un altro grave episodio di cronaca che ha ha avuto come sfondo la stazione di Sesto: nella notte tra giovedì e venerdì, un 36enne è stato accoltellato alla gola.