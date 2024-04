Lodi, incidente tra auto e moto lungo l'Autostrada del Sole: grave centauro. Traffico in tilt

Lodi, 7 aprile 2024 – Auto contro moto lungo l'Autostrada del Sole, un ferito grave e traffico paralizzato.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 7 Aprile 2024, lungo l'autostrada A1 Milano - Napoli all'altezza del chilometro 28, che corrisponde all'area del comune di Lodi. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia stradale che, oltre ad eseguire i rilievi di rito, ha anche gestito il traffico, finito nel caos.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, sono rimasti coinvolti un'auto e una moto. Un violento impatto. Ha avuto la peggio il motociclista, che ha riportato gravi ferite. È stato quindi trasportato in ospedale con l'elisoccorso per un più rapido intervento. Si tratta di un uomo di 50 anni, che non correrebbe pericolo di vita, ma avrà bisogno di cure.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, ma poi si è deciso il trasporto in eliambulanza per fare prima. Nel frattempo si sono creati diversi chilometri di coda. I mezzi alle 19.40 erano ancora bloccati in colonna.