Incidente a Lodi: auto a Gpl si ribalta su un fianco: ferito un 51enne

Lodi, 25 dicembre 2023 - Lo schianto si è verificato il 25 dicembre 2023, nella seconda metà del pomeriggio, nel Comune di Lodi. La vettura coinvolta, una utilitaria, è uscita improvvisamente dalla carreggiata, per cause da accertare.

Essendo un’auto alimentata a Gpl, c’era il pericolo di una esplosione e di conseguenza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Per prima cosa è stato liberato dall’abitacolo del veicolo, accasciato su un fianco, il conducente e unico passeggero che, per fortuna, non è rimasto intrappolato nelle lamiere.

Poi è stata messa in sicurezza la vettura, così come l’area circostante. I pompieri sono intervenuti con una autopompa serbatoio e una autogru. Erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Lodi e la Polizia di Stato.

Il soccorso sanitario ha invece mandato, in soccorso del ferito, un 51enne, sia l’automedica che un’ambulanza della Croce rossa di Lodi. A seguire l’uomo è stato medicato e visitato nell’ospedale cittadino. Avrebbe riportato traumi di media gravità ma, per fortuna, non corre pericolo di vita. L’origine e la dinamica della fuoriuscita stradale restano al vaglio delle forze dell’ordine.