Incidente sull’A1 tra Lodi e Milano: 43enne grave. Oltre 4 chilometri di coda

Massalengo (Lodi), 6 ottobre 2023 – Schianto in autostrada, ferito un uomo e arriva l'elisoccorso. Grave incidente, lungo il tratto lodigiano dell'autostrada del sole Milano-Napoli, in direzione nord. L'incidente è stato segnalato all'altezza del chilometro 29, nel Comune di Massalengo e ha coinvolto un'auto con a bordo un uomo di 43 anni, rimasto seriamente ferito.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata. Sul posto sono arrivati i dipendenti di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, che ha bloccato la tratta in direzione Milano, l'automedica, una ambulanza della Croce Casalese e l'elisoccorso da Milano, che poi ha eseguito il trasporto del ferito in ospedale. Intanto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi hanno hanno messo in sicurezza area e veicolo.

La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine. A causa dell'incidente si registrano 4 chilometri di coda. Si invitano i viaggiatori a utilizzare le uscite di Casalpusterlengo e Lodi.