Incendio a Massalengo: fiamme nel cortile di una villetta a schiera

Massalengo (Lodi), 30 marzo 2024 - Incendio nel cortile della villetta, paura a Massalengo. Il rogo è divampato nel pomeriggio del 30 marzo 2024 in via Amendola. Ha interessato, in particolare, il cortile esterno di una villetta a schiera ma per fortuna, il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati con autopompa, autoscala e autobotte, ha scongiurato che la combustione lambisse le abitazioni vicine e quella interessata dal rogo. Secondo quanto trovato dalle squadre, nel cortile era stato accatastato materiale vario.

Ora le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Le fiamme hanno interessato una tenda e un mobile, poi sono state spente. La combustione ha però sprigionato una nuvola di fumo nero visibile da lontano. Intanto l’arrivo dei mezzi di soccorso in sirena ha allertato il quartiere e qualche curioso è uscito in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo. Sono arrivati presto nella via anche i carabinieri della compagnia di Lodi. Fortunatamente, comunque, non ci sono stati né feriti né intossicati.