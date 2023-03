Incendio a Novara, fiamme in azienda chimica: la nube nera spaventa la Lomellina

Vigevano, 29 marzo 2023 – Sono state ore di preoccupazione quelle che si sono vissute a Vigevano e in Lomellina a causa della nube che si è sprigionata a San Pietro di Mosezzo (Novara), a seguito dell'incendi alla Kemi srl, azienda che tratta solventi, coloranti e resine.

Il timore era che la nube potesse muoversi in direzione della Lomellina che si trova a poche decine di chilometri.

In realtà i primi rilievi sulla presenza soprattutto di formaldeide e acido solfidrico, "non hanno evidenziato - secondo Arpa Piemonte - situazioni di pericolo”. La nube si è innalzata verticalmente per poi muoversi, ad alta quota, verso est.

"Non ci sono particolare misure da adottare – ha fatto sapere il sindaco Andrea Ceffa per tranquillizzare la popolazione – la nube si sta allontanando dal nostro territorio. I fumi tendono a disperdersi in quota e non sono segnalate ricadute a terra”. La situazione resta sotto controllo.