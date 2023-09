Incendio nella villa, due anziani in ospedale

Si sono salvati grazie all’antifurto. L’allarme anti-intrusioni è infatti scattato mentre dormivano, poco dopo la mezzanotte tra martedì e ieri, svegliando i due anziani coniugi, entrambi di 83 anni, che si sono ritrovati nella camera da letto invasa dal fumo. Usciti sul balcone, impossibilitati a fuggire dalla casa con il pianoterra in fiamme, sono stati messi in salvo con le scale dai vigili del fuoco, intervenuti in via XXV Aprile a Pieve del Cairo con squadre da Voghera e Mede. Sul posto anche i carabinieri delle Stazioni di Pieve del Cairo e di Sannazzaro de’ Burgondi. I due anziani non hanno riportato conseguenze gravi, anche se in considerazione dell’età avanzata sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per sospetta intossicazione da fumo e ricoverati in osservazione. Più gravi le conseguenze per la casa che, dopo tre ore d’intervento da parte dei vigili del fuoco per domare l’incendio, è stata dichiarata inagibile: le fiamme hanno infatti fatto crollare una soletta e saranno necessari interventi strutturali prima che l’edificio possa tornare abitabile. La causa pare accidentale, il cortocircuito di un elettrodomestico.

S.Z.