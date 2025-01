Inferno a Lodi Vecchio, il sindaco: “Situazione sotto controllo. Ma danni importanti”

Lodi Vecchio (Lodi), 19 gennaio 2025 – Rogo nei capannoni di viale Europa a Lodi Vecchio, il sindaco "situazione sotto controllo". Alle 17.15 del 19 gennaio 2025, dopo aver seguito da vicino, fin dalla notte, le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato nel comparto industriale, attirato da "fiamme altissime", il primo cittadino Lino Osvaldo Felissari aggiorna sull'accaduto: "È stato fatto qualche intervento di ausilio per spacchettare i cumuli di pallet che rischiavano di diventare nuovi focolai. La situazione è sotto controllo. Hanno aiutato ditte, con mezzi d'opera, convenzionate col Comune".

Il furioso incendio scoppiato nella notte

I carabinieri hanno presidiato l'area dalla notte, contribuendo a garantire sicurezza. "Intanto è stata avviata la constatazione dei danni, che sono importanti. Ora i capannoni coinvolti sono infatti risultati essere 3 e forse e 4, di tre attività diverse. Di cui due vicini molto danneggiati – ha aggiunto –. Anche se, per fortuna, non risulta siano bruciati anche veicoli o macchinari utilizzati per la produzione. Comunque, tutto è ancora in fase di valutazione". Poi la certezza:"Sicuramente queste strutture hanno bisogno di essere rivisitate per tornare agibili. Sono anche partite le procedure necessarie tese ad accettare la natura dell'innesto e le responsabilità". Viale Europa, alle 17.20, era ancora parzialmente chiusa al traffico. "Ma non sono state assunte ordinanze di blocco della circolazione e percorsi alternativi perché si può tranquillamente transitare in sicurezza in modo alternato" ha aggiunto il sindaco.