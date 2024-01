Lodi, incendio in un appartamento: in fiamme il cestino dei rifiuti sul balcone

Lodi, 1 gennaio 2024 – Incendio nella notte di Capodanno in un appartamento a Lodi: le fiamme sono sprigionate da un cestino dei rifiuti che si trovava sul balcone di un’abitazione in via Luigi Bay.

Attorno all'una e mezza è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco i quali sono giunti pochi minuti dopo sul posto con l'ausilio anche dell'autoscala. Fortunatamente sono stati gli stessi occupanti della casa a limitare i danni reagendo tempestivamente ed estinguendo il fuoco prima dell'arrivo delle squadre di soccorso.

I pompieri hanno anche attivato in via precauzionale la procedura di allerta per i tecnici dell'azienda del gas. La preoccupazione principale era verificare che il contatore del gas, situato nelle vicinanze del cestino coinvolto nell'incendio, non avesse subito danni. Da chiarire le cause del rogo.