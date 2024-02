Incappa in posto di blocco. Scopre di essere ricercato

Deve scontare quattro mesi di prigione, ma lui con ogni probabilità, non lo sapeva. Così martedì sera quando una pattuglia di carabinieri gli ha chiesto i documenti e poi gli ha comunicato che avrebbe dovuto passare i prossimi quattro mesi in carcere, è caduto dalle nuvole. Martedì intorno alle 20.30 il conducente di un’auto ha visto una pattuglia di carabinieri e ha cercato di nascondersi. I militari se ne sono accorti e hanno raggiunto la vettura, dove all’interno c’erano quattro persone in età da 19 a 26 anni che cercavano di nascondere qualche grammo di stupefacente. Tutti sono stati identificati e quando si arriva al ventiseienne i carabinieri hanno scoperto che era ricercato. Nel 2018 era stato fermato e aveva mostrato una patente falsa. Multato per guida senza patente, era poi finito a processo e nell’aprile del 2022 era stato condannato a quattro mesi di prigione. Solitamente per condanne lievi si fa opposizione e l’imputato non va in prigione. Ma in questo caso nessuno ha presentato l’istanza e la sentenza è diventata definitiva e lui è finito in prigione. Pgr