In tre lo pestano in strada. Ipotesi spedizione punitiva

Aggressione ieri pomeriggio attorno alle 17 in viale Resistenza, all’incrocio con via Oriana Fallaci, davanti al bar Baraonda. Un 37enne anni maghrebino è stato avvicinato da tre sconosciuti che lo hanno preso a calci e pugni, lasciandolo sanguinante sul marciapiede. Il gruppo è poi scappato in auto. Sono intervenute i carabinieri per quella che sembra più una spedizione punitiva che una rapina. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso del Maggiore di Lodi da un’ambulanza della Croce Bianca di San Colombano al Lambro. I carabinieri cercheranno di capire i contorni della vicenda: non è escluso che vittima e aggressori e si conoscessero.