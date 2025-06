In piazza della Vittoria. La banda provinciale accompagna memoria e orgoglio civico

Festa della Repubblica a Lodi: giornata di emozioni, memoria e orgoglio civico. Grande partecipazione alle celebrazioni, aperte in piazza della Vittoria dalla Banda provinciale diretta dal Maestro Franco Bassanini. Alle 9.30, alzabandiera e interventi delle autorità hanno dato il via ufficiale all’evento, accompagnati dal Canto degli italiani eseguito da Tania Tuccinardi. Commovente la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica. Applauditissimo lo spazio musicale a cura dell’orchestra e del coro Don Milani – I.C. Lodi Terzo, accompagnato dalla dimostrazione “Io non rischio“ della Protezione civile di Mulazzano e dalla visita agli stand di Esercito, Polizia di Stato e vigili del fuoco.

Piazza Broletto è tornata a riempirsi di musica e cultura con le esibizioni dell’Accademia Gaffurio, del Coro Aziendale diretto da Gaia Pedrazzini e dell’Accademia delle Arti Gerundia, esibizioni impreziosite dall’attrice Patrizia Patelmo e dall’intervento di Filippo Caccamo.

Il cuore della cerimonia è stato rappresentato dalla consegna delle Onorificenze al Merito. Tra i premiati: monsignor Giuseppe Cremascoli, illustre studioso di letteratura latino-medievale, autore di pubblicazioni e figura di riferimento nella cultura lodigiana; Davide Delaide, appuntato scelto dell’Arma con quasi 40 anni di servizio; Antonio Domenico Giaconella, luogotenente e comandante della Stazione di Borghetto Lodigiano, esempio di dedizione e altruismo; Maria Pia Mazzucco, ex sindaco di Cervignano d’Adda, volontaria instancabile nel sociale e nella promozione culturale; Angelo Stroppa, docente, storico e promotore della cultura locale, autore di numerose pubblicazioni sul territorio; Luca Marcarini, avvocato e uomo di cultura, da anni impegnato nella promozione artistica e istituzionale; infine Francesco Bassanini, già insignito Commendatore, per i suoi meriti nel campo musicale e istituzionale.