In oratorio e dal fioraio. Ladri incastrati dai video

Li hanno fermati per un furto a un fioraio e hanno scoperto che erano anche gli autori di un assalto notturno all’oratorio di Cristo Re. Così in tre sono stati denunciati per il furto al fioraio, mentre due sono stati riconosciuti come colpevoli del blitz in oratorio. I tre stranieri denunciati, nonostante la loro giovane età, sono pregiudicati. È successo che il parroco di Cristo Re abbia scoperto, una mattina ai primi di gennaio, di aver appunto subìto un furto all’oratorio. Poca cosa, 30 euro di fondocassa, ma da mettere in conto c’erano anche i danni alla porta d’ingresso. Il sacerdote ha portato in caserma i filmati delle telecamere, dove si vedono nottetempo tre persone entrare e rubare.

Qualche giorno più tardi una pattuglia dei carabinieri ha fermato i tre stranieri. Addosso avevano grossi ganci, alcune chiavi e uno di loro un sacchetto contenente monete per 100 euro. I tre sono stati portati in caserma e lì si è scoperto che i soldi erano frutto di un furto ai danni di un fioraio. Due di loro sono stati inoltre riconosciuti come i ladri penetrati nell’oratorio. Tutti denunciati.

P.G.R.