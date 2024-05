In mille al Morzenti’s Got Talent. Adesso le repliche su altri due palchi

Tutti pazzi per il Morzenti’s Got Talent 2024. Arriva il bilancio della manifestazione benefica che sabato 11 maggio ha celebrato la sua terza edizione. È stata ospitata dalla struttura comunale Il Cupolone e organizzata dall’Associazione Genitori per la Scuola Morzenti-Odv in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Morzenti stesso. Il Direttivo dell’associazione, per voce del legale rappresentante Giuseppe Savaré, spiega: "L’evento è tipicamente costuito da una cena associativa aperta a tutti, seguita da un talent show con protagonisti proprio gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano. Il talent show vede esibizioni singole, di gruppo o di classe, in cui i ragazzi mostrano il loro talento nel canto, nel ballo e nella recitazione".

L’obiettivo dello show è stato lo stesso degli scorsi anni, che poi è la mission statutaria dell’Associazione dei genitori del Morzenti: raccogliere fondi da destinare allo sviluppo e alla concretizzazione di progetti scolastici e nel contempo unire la comunità scolastica in una serata di animazione e svago. Molte le realtà coinvolte nell’organizzazione che ha visto radunate, tra cena, spettacolo ed entourage, quasi mille persone.

L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo ha concesso il patrocinio con uso gratuito della struttura; l’associazione Ali D’Aquila si è occupata della cena; tutti volontari dell’Associazione Genitori si sono prodigati nell’assistenza durante l’evento. "Ringraziamo sponsor, famiglie, insegnanti e ragazzini che anche questa volta hanno partecipato con entusiasmo e allegria, rendendo unico nel suo genere lo spettacolo.

La serata sarà replicata proprio questa sera a Castiraga Vidardo e poi anche venerdì prossimo, 31 maggio, a Caselle Lurani con modalità simili e il coinvolgimento degli alunni dei plessi locali. Il sodalizio santangiolino proseguirà con il proprio impegno a favore delle scuole.

