In campo piccoli campioni di valori. Baby calciatori, non solo dribbling

Il calcio, quello fatto di tecnica e di valori, "per tutti", si gioca a Casalmaiocco. E ora arriva il corso di formazione "“Clinic+“ della società Ac Monza. Il calcio d’èlite, visto dall’Ac Casalmaiocco e dalla gemellata Monza, non è insegnato soltanto con la tecnica, ma con un mix preparatorio che aiuta gli istruttori ad arrivare oltre, "mettendo sempre al centro il bambino e la carta dei suoi diritti" ribadisce il vicepresidente della società, Luca Savoldi. Le due società propongono quindi un progetto formativo per allenatori, che unisce gli aspetti tecnici e quelli mentali, emotivi e relazionali. "Crediamo nella formazione, nella crescita dell’istruttore", spiegano i promotori. L’obiettivo è alzare sempre di più il livello del Casalmaiocco che, sul territorio, con i suoi soli 3000 abitanti, è già un fiore all’occhiello e conta 200 tesserati. La società ha una prima squadra:"Ma il vanto è il settore giovanile, che allena tutte le annate - spiega Savoldi -. Qui accettiamo tutti, senza selezione, poi ognuno segue il proprio percorso. Nella mentalità societaria c’è la valorizzazione dei settori giovanili, seguiti da istruttori qualificati e figure di riferimento, come il nutrizionista, lo psicologo, il medico sociale, i laureati in Scienze motorie per seguire la coordinazione e dal 2019, gli esperti dell’ Ac Monza". "Al momento - aggiunge - si è unita anche la Riozzese e per coinvolgere tutti, c’è un pullmino che passa a prendere le persone distanti dalla scuola calcio élite". Il Corso pro coach clinic plus si tiene il 5,6,7 ottobre presso la sede di via Buonarroti a Casalmaiocco, in aula e sul campo.

Tra i temi trattati: il ciclo dell’apprendimento, la cura dell’errore, il metodo, l’avversario etc. Partecipano istruttori e dirigenti, anche di società esterne. "Il bambino entra in campo e va indirizzato. L’istruttore prima di tutto è l’educatore. Poi c’è l’apprendimento", precisa. Poi Savoldi annuncia: "Proporremo anche il progetto “Il giardino d’infanzia dello sport“, iniziativa per bambini dai 3 ai 6 anni, con cadenza settimanale. È un percorso motorio ludico e ricreativo, con istruttori e laureati in Scienze motorie". Conferma tutto Mariano Vaccaro dell’area affiliata del Monza e responsabile dei progetti sport e cultura:"Siamo molto orgogliosi del Casalmaiocco, che è una delle affiliate storiche, con noi da almeno 5 anni. Loro hanno aderito al nostro nuovo progetto. Approfondiamo l’aspetto della relazione. Bisogna saper comunicare e saper trasferire".