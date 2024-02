In arrivo altri 45 posti inseriti nel parcheggio delle Mura Venete

Manca una formalità – la firma della convenzione davanti a un notaio – e poi altri 45 stalli inseriti nell’ampio parcheggio delle Mura Venete, a due passi dal centro storico, saranno a disposizione del pubblico. La Giunta ha individuato nel responsabile dei Servizi tecnici del Comune, ingegner Paolo Vailati, la figura che dovrà sottoscrivere la convenzione con la Società Immobiliare Le Mura Venete di Enrico Villa e C. Sas. Ad atto stipulato, il nuovo parcheggio verrà preso in carico dal Comune. I 45 stalli saranno a pagamento.

I nuovi posti auto verranno successivamente assegnati alla società Ica, che già ha in gestione la sosta a pagamento in città. Andranno a compensare alcuni spazi tolti per diverse esigenze oltre a quelli sottratti soprattutto in estate per lasciar posto al plateatico. La realizzazione del collegamento con il parcheggio pubblico adiacente sarà realizzata secondo il progetto approvato dall’Amministrazione mediante la demolizione di un tratto del muro di cinta. L’impianto di illuminazione è pronto e il parcheggio sarà accessibile dall’utenza fatta eccezione per autocarri, autotreni e autobus. Il parcheggio delle Mura Venete odierno consta di oltre cento posti, quasi tutti già a pagamento.

P.G.R.