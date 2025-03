Impianto agrivoltaico: "Rovinerebbe il paese"

Anche l’associazione culturale “Il quadriportico” di San Fiorano dice no al progetto di installazione di un maxi impianto agrivoltaico nel paese. "Rovinerebbe una zona di particolare interesse pubblico, capace di attirare sempre nuove famiglie e sarebbe un’operazione eco-mostruosa, che dimostrerebbe nessuna attenzione al territorio e alla gente che vi abita e distruggerebbe il lavoro, portato avanti dalle amministrazioni comunali, per salvare il nostro piccolo “paese-gioiello“ e le sue caratteristiche paesaggistiche e architettoniche" afferma Giuseppe Zambarbieri, presidente del sodalizio. L’impianto fotovoltaico di oltre 40 megawatt, si svilupperebbe su un’area di 100mila metri quadri, "contigua al centro abitato". "Un insediamento di questo tipo minerebbe il costante incremento della popolazione residente – aggiunge Zambarbieri –. Si annullerebbe anche l’attenta pianificazione dell’edilizia urbana e delle aree residenziali, l’impegno nella salvaguardia del ricco patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale. E Il Quadriportico ha proprio questo obiettivo come missione. Ecco perché ci affianchiamo al diniego del sindaco Mario Ghidelli". "Valutrando gli impianti già presenti, anche se sono lontani dalle case e poco visibili, con questo progetto, si finirebbe per coprire di pannelli il 2% dell’intero comune e si rovinerebbe anche il bell’ingresso del paese" conclude. Paola Arensi