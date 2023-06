"Il Tapiro d’Oro a me?" L’autovelox è regolare

"Adesso il Tapiro d’Oro datelo a Le Iene". Il sindaco Antonio Costantino ha scritto a Striscia la Notizia, che si era occupata al pari degli inviati dell’altra trasmissione Mediaset del caso degli autovelox che in poche settimane hanno fatto elevare decine di migliaia di contravvenzioni, per chiedere che l’iconica statuetta venga consegnata "in famiglia". Questo alla luce delle prime sentenze del giudice di pace, al quale gli automobilisti si erano rivolti, che ha confermato la regolarità dell’impianto di via Lomellina, il tratto della Provinciale che tocca l’abitato con limite di 50 chilometri orari. "Striscia ha utilizzato modi goliardici per presentare il caso – osserva Costantino – Lo stesso non posso dire de Le Iene, che hanno affermato che la strumentazione non fosse regolare e che il dispositivo non fosse adeguatamente segnalato, notizie entrambe non corrispondenti al vero. A smentirli clamorosamente non sono stato io ma le sentenze". Così Costantino ha scritto allo storico inviato di Striscia, Valerio Staffelli, per chiedergli una cortesia: "Mi piacerebbe che il Tapiro d’Oro andasse a Le Iene. Sarebbe una sorta di indennizzo morale".

U.Z.