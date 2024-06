Il sindaco pronto al bis. Confermata la squadra

Stessa fotografia di cinque anni fa per il sindaco rieletto di Maleo, Dante Sguazzi: un po’ più invecchiati (forse), ma il primo cittadino ha voluto accanto a sé i componenti della stessa squadra che lo hanno accompagnato nel primo mandato amministrativo. Martedì sera, durante il primo consiglio comunale di insediamento, la lista dei nomi della nuova giunta è stata presentata così come sono stati resi noti coloro che, nelle vesti di consigliere comunale, avranno alcune deleghe specifiche. Sguazzi avoca a sé la valorizzazione del territorio, ambiente, agricoltura mentre Alessandro Canevari, riconfermato vicesindaco, avrà il compito di occuparsi di commercio ed attività produttive, sicurezza e polizia locale, rapporto con gli enti.

Gli altri assessori riconfermati sono Monica Gorla (istruzione, servizi sociali e formazione e lavoro), Nicoletta Riboldi (cultura e biblioteca). Inoltre Francesco Bergamaschi, nominato presidente del consiglio comunale, avrà la delega al bilancio, patrimonio, territorio, mobilità e servizi cimiteriali, la consigliera comunale Lara Fregoni si occuperà di politiche giovanili, sport e tempo libero, Stefano Danieli (capogruppo) avrà il compito della protezione civile e Giuliana Cippelletti sarà delegata al personale, pari opportunità, politiche per la famiglia e terza età, servizi demografici e rapporti con la sanità del territorio.

La lista con il nuovo esecutivo è stata comunicata dopo la brevissima cerimonia del giuramento del sindaco. Le linee guida del programma amministrativo saranno invece enunciate durante la prossima seduta di consiglio comunale. La giunta Sguazzi aveva condotto in porto lo scorso quinquennio con diversi risultati amministrativi raggiunti, ma negli ultimi tempi era finita sotto pressione per alcune questioni, prime fra tutte l’arrivo dell’impianto biometano per il quale si era formato pure un comitato. Per la verità l’esecutivo del primo cittadino si era già da subito schierato contro con atti formali al possibile insediamento mentre è riuscito ad uscire dalla bufera pure sulla questione del castello Trecchi. Ora lo Sguazzi bis dovrà affrontare diverse sfide, in primis quella della prossima fase finale della bonifica dell’ex discarica di Cascina Sessa e del suo recupero a fini pubblici. Debutto assoluto, invece, in consiglio per la compagine di minoranza, Forza del Popolo, che svolgerà il compito di opposizione con quattro consiglieri (Maria Rosa Rancati, Luigi Cominetti, Teresa Salvatori e Augusta Pomati.

Mario Borra